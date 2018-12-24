Людиновские деревни и села нарушали бюджетное законодательство

24.12.2018 08:00 182

Нарушения бюджетного законодательства нашли в деревнях Игнатовка, Заболотье и селах Заречный и Букань.

В деревнях действуют различные муниципальные программы. При этом администрации в текущем году не оценили эффективность этих программ за прошлый год, не разместили на сайтах администрации информацию о реализации этих программ.

От глав поселений требуют исправить недостатки.