Приставы отобрали права у 3600 водителей

21.12.2018 20:11 207

За 11 месяцев текущего года судебные приставы лишили прав более 3600 водителей-должников, сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 21 декабря. Причем большая часть лишенцев — 2300 человек, должники по алиментам. Разжалованные водители погасили долги на 26 миллионов. Сколько конкретно человек получили обратно свои права не уточняется.



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