Калужские полицейские вернулись из командировки из Северо-Кавказского региона

21.12.2018 17:42 62

Сотрудники сводного отряда полиции Калужской области вернулись домой после полугодовой командировки в Северо-Кавказский регион, сообщила пресс-служба областного УМВД в пятницу, 21 декабря.

Полицейских встречали не только родственники,но и коллеги, в том числе начальник УМВД России по Калужской области Александр Дедов.

На северном Кавказе сотрудники УМВД обеспечивали общественный порядок и безопасность.

После длительной командировки им дадут отпуск, а затем они вернулся к работе.