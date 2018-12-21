Директор управляющей компании незаконно премировал сам себя

Директор муниципальной управляющей компании в Ферзиковском районе в 2016 году незаконно выписывал себе ежемесячную премию, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 21 декабря.
В общей сложности он похитил более 40 тысяч рублей.
На уже бывшего директора завели уголовное дело о хищении имущества с использованием служебного положения.
В итоге директор получил год условно и испытательный срок 2 года.
|
Мясо сожгли за отсутствие документов 21.12.2018 16:57
Матерщинников оштрафовали за обруганных полицейских 21.12.2018 15:38
Продукты к празднику подорожали, но насколько — не говорят 21.12.2018 14:47
Два человека пострадали в двух авариях в четверг 21.12.2018 14:24
Калужанка фиктивно зарегистрировала 7 мигрантов 21.12.2018 14:16
Почти 200 тонн песко-соляной смеси высыпали на дороги Калуги за ночь 21.12.2018 13:46
Бедную женщину оштрафовали за незаконную торговлю алкоголем 21.12.2018 12:54
Пешехода-нарушителя сбили у вокзала 21.12.2018 12:09
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: