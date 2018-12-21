Директор управляющей компании незаконно премировал сам себя

21.12.2018 17:32 79

Директор муниципальной управляющей компании в Ферзиковском районе в 2016 году незаконно выписывал себе ежемесячную премию, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в пятницу, 21 декабря.

В общей сложности он похитил более 40 тысяч рублей.

На уже бывшего директора завели уголовное дело о хищении имущества с использованием служебного положения.

В итоге директор получил год условно и испытательный срок 2 года.