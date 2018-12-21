Мясо сожгли за отсутствие документов

21.12.2018 16:57 100

Автомобиль с мясной продукцией без ветдокументов остановили на трассе «Москва-Рославль» в Жуковском районе, сообщила в пятницу, 21 декабря, пресс-служба областного Россельхознадзора.

В машине были: ветчина в нарезке, бекон, сервелат, сосиски, фарш, курица. В общей сложности 107 кг.

Специалисты дали почти 2 недели собственнику на то, чтобы он привез документы на еду. Но он не озаботился предоставить необходимые справки. В итоге все мясо сожгли дотла в специальной печи.