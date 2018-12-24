Воры-гастролеры воровали в магазинах в Боровском районе

Жители подмосковной Балашихи обокрали магазин и покупателя в Боровском районе.
35 и 44-летние мужчины приехали в область к знакомому и устроили застолье. Когда спиртное закончилось, они отправились на поиски денег на добавку.
В одном из магазинов мужчины выбрали момент, когда женщина-покупатель отвлеклась и украли у нее кошелек. В другом также похитили выручку у предпринимателя — 3900.
Воров-гастролеров отпустили под подписку о невыезде. За кражу им грозит до 5 лет.
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