Матерщинников оштрафовали за обруганных полицейских

21.12.2018 15:38 186

Двоих жителей Тарусского района признали виновными в оскорблении полицейских при исполнении, сообщила пресс-служба областного следственного комитета в пятницу, 21 декабря. Мужчины были пьяны. Они стояли у кафе, когда за ними приехали полицейские. Нетрезвые граждане грубо и нецензурно оскорбили служителей закона. Каждого мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей.



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