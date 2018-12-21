Фирма должна была убрать свалку, а начала завозить на нее свои отходы

21.12.2018 15:18 201

Администрация Людиновского района заключила с коммерческой фирмой договор, по которому та должна была вывезти мусор с несанкционированной свалки в райцентре, сообщила в пятницу, 21 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Подрядчик же свалку полностью не ликвидировал. Вместо этого он завез на участок отходы металлургического производства — шлак.

Фирму оштрафовали на 100 тысяч рублей. Убрать шлак ее заставят через суд.