Продукты к празднику подорожали, но насколько — не говорят

21.12.2018 14:47 362

Предпраздничное повышение цен произошло в магазинах федеральных торговых сетей в Калужской области,сообщила пресс-служба правительства области в пятницу, 21 декабря.

Но что конкретно и на сколько подорожало за неделю не уточняется.

При этом пресс-служба сообщает, что в Калужской области самые дешевые в ЦФО свинина, куриные яйца, печенье, соль, свежие огурцы, помидоры и капуста.

Стоимость топлива существенно не изменилась.