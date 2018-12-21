Продукты к празднику подорожали, но насколько — не говорят

Предпраздничное повышение цен произошло в магазинах федеральных торговых сетей в Калужской области,сообщила пресс-служба правительства области в пятницу, 21 декабря.
Но что конкретно и на сколько подорожало за неделю не уточняется.
При этом пресс-служба сообщает, что в Калужской области самые дешевые в ЦФО свинина, куриные яйца, печенье, соль, свежие огурцы, помидоры и капуста.
Стоимость топлива существенно не изменилась.
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