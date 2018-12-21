Почти 200 тонн песко-соляной смеси высыпали на дороги Калуги за ночь

21.12.2018 13:46 232

В ночь на пятницу, 21 декабря, улицы Калуги убирали 56 спецмашин и 83 рабочих. Они успели вывезти с городских улиц более1,2 тысячи кубометров снега. Также на дороги областного центра рассыпали 196 тонн песко-соляной смеси. Днем чистить город будут 152 рабочих и 72 спецмашины. Снег вывозится с улиц: Чапаева, Набережной, Дзержинского, Гагарина, Марата, Театральной, Московской, Воробьевской, Ленина, Королева, Пушкина, Грабцевского Шоссе, Калуги-2, сквера Мира, дамбы, сквера Воронина, Воинского кладбища.



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