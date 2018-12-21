Два человека пострадали в двух авариях в четверг

21.12.2018 14:24 145

За четверг, 20 декабря, в Калуге произошло 2 ДТП в которых пострадали двое: пешеход и водитель. В области серьезных аварий не было.

За этот же день в регионе произошло 67 ДТП с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Также за этот день инспекторы поймали 1741 нарушителя, из которых 8 были нетрезвы, 11 — нарушили правила перевозки детей, 3 — выехали на «встречку» и 56 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.