Два человека пострадали в двух авариях в четверг

За четверг, 20 декабря, в Калуге произошло 2 ДТП в которых пострадали двое: пешеход и водитель. В области серьезных аварий не было.
За этот же день в регионе произошло 67 ДТП с материальным ущербом, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.
Также за этот день инспекторы поймали 1741 нарушителя, из которых 8 были нетрезвы, 11 — нарушили правила перевозки детей, 3 — выехали на «встречку» и 56 пешеходов перешли дорогу в неположенном месте.
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