Пешехода-нарушителя сбили у вокзала

21.12.2018 12:09 157

50-летний мужчина пытался перейти дорогу в неположенном месте в четверг, 20 декабря, в 19:14 на Привокзальной улице у дом №3 в Калуге. Нарушение правил оказалось неудачным, водитель на «Опеле» сбил пешехода. В результате ДТП мужчина получил травмы различной степени тяжести, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей