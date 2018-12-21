Ока никак не замерзнет полностью

21.12.2018 10:54 224

Толщину льда в популярных у жителей региона местах измерили спасатели в четверг, 20 декабря.

На стоячих водоемах лед намерз как минимум на 18 см, а на большинстве прудов и озер и больше.

А вот на реках зимний покров не безопасен. Жиздра замерзла не полностью, на Протве и вовсе осенний ледоход, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Ока встала, но промоины есть во всех популярных для выхода на лед местах. Особенно много промоин в черте Калуги.