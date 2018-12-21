Столкновение двух иномарок затруднило движение по Жукова

В пятницу, 21 декабря, утром две иномарки столкнулись на улице Маршала Жукова в Калуге.
Машины столкнулись примерно в 7:30 утра.
Судя по фотографиям с места ДТП, седан догнал затормозивший кроссовер. Повреждения автомобили получили не сильные, но из-за аварии на и без того узкой улице сильно затруднилось движение.
Данных о пострадавших в результате столкновения нет.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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