Столкновение двух иномарок затруднило движение по Жукова

21.12.2018 10:06 327

В пятницу, 21 декабря, утром две иномарки столкнулись на улице Маршала Жукова в Калуге.

Машины столкнулись примерно в 7:30 утра.

Судя по фотографиям с места ДТП, седан догнал затормозивший кроссовер. Повреждения автомобили получили не сильные, но из-за аварии на и без того узкой улице сильно затруднилось движение.

Данных о пострадавших в результате столкновения нет.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.