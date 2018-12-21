Электричество отключили в калужских городских и деревенских домах

21.12.2018 09:41 266

Плановые отключения электроэнергии проходят в Калуге в пятницу, 21 декабря. По сообщению филиала «Калугаэнерго» с 08.30 до 13:00 света не будет: ул.Г.Димитрова, д. 6,8,10 С 09.00 до 16:00 электричество отключено на: ул.Линейная, д. 9-15: С 09.00 до 17:00: д. Рождественно,

д. Чижовка (частично)



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