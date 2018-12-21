Пьяный угонщик прятался под КАМАЗом от полиции

21.12.2018 08:48 578

34-летний пьяный мужчина пытался угнать два автомобиля на стоянке в Козельском районе, сообщила в пятницу, 21 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Сначала он хотел угнать легковой автомобиль. У машины была открыта дверь и ключи были в замке зажигания. Попытку кражи в окно заметила мать владельца авто и вызвала полицию и охрану стоянки. Но справиться с легковушкой угонщик не смог, машина заглохла.

Тогда нетрезвый искатель приключений переключился на КАМАЗ. Он попытался вскрыть грузовик, не сумел и тут прибыли полицейские. Мужчина спрятался от них под КАМАЗом, но стражи порядка игру в прятки не оценили, угонщика извлекли и задержали.