Несколько человек пострадали в пожаре под Малым

21.12.2018 08:16 281

Квартира вспыхнула в ночь на пятницу, 21 декабря, в поелке Кудиново Малоярославецкого района.

Пожарным об огне сообщили в 4:29. На место прибыли 12 спасателей на 7 спецмашинах. Они потушили возгорание.

В результате пожара пострадали несколько человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.