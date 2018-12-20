Женщина и девочка пострадали в аварии под Малоярославцем

Вчера, 19 декабря, на окружной автодороге «г. Калуги-Детчино-Малоярославец» произошла авария.
Как сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району, 36-летняя женщина, за рулем автомобиля Mazda, двигаясь в направлении Детчино, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с «Ладой» под управлением мужчины 30 лет.
В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки: женщина и девочка 15 лет. Обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.
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