Женщина и девочка пострадали в аварии под Малоярославцем

20.12.2018 17:29 55

Вчера, 19 декабря, на окружной автодороге «г. Калуги-Детчино-Малоярославец» произошла авария.

Как сообщает ОМВД России по Малоярославецкому району, 36-летняя женщина, за рулем автомобиля Mazda, двигаясь в направлении Детчино, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу, где и столкнулась с «Ладой» под управлением мужчины 30 лет.

В результате столкновения пострадали водитель и пассажир иномарки: женщина и девочка 15 лет. Обе пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.