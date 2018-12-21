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Девять миллионов рублей задолжало работникам обнинское предприятие

21.12.2018 08:00 0 220
Девять миллионов рублей задолжало работникам обнинское предприятие

Прокуратура Обнинска установила, что одно из предприятий города не выплатило зарплату работникам за ноябрь этого года, задолжав более девяти миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства в отношении юридического лица и руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях. В настоящий момент они рассматриваются в мировом суде и трудовой инспекции.

В результате принятых мер задолженность перед сотрудниками компании погашена в полном объеме.


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