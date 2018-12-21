Девять миллионов рублей задолжало работникам обнинское предприятие

21.12.2018 08:00 220

Прокуратура Обнинска установила, что одно из предприятий города не выплатило зарплату работникам за ноябрь этого года, задолжав более девяти миллионов рублей.

Как сообщила пресс-служба ведомства в отношении юридического лица и руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях. В настоящий момент они рассматриваются в мировом суде и трудовой инспекции.

В результате принятых мер задолженность перед сотрудниками компании погашена в полном объеме.