Прокуратура заставила медынских коммунальщиков выплатить работникам 200 тысяч рублей

20.12.2018 20:13 78

Работники коммунального предприятия Медынского района пожаловались в прокуратуру на невыплату заработной платы. Проверка показала, что 12 работников не получили заработанное. Общая сумма задолженности составила более 200 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования прокуроров о немедленной выплате заработанного и приставы приступили к процедуре принудительного исполнения. В результате принятых мер нарушенные права работников муниципального предприятия восстановлены, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, сообщила пресс-служба прокуратуры области.



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