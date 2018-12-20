Прокуратура Тарусского района призвала привести в порядок бесхозные колодцы

Тарусская прокуратура проверила водоснабжение, и выявила нарушения в деятельности районной администрации.
По сообщению пресс-службы ведомства, на территории сел Барятино и Вознесенье имеются водоразборные питьевые колодцы, но вода в них не соответствует санитарным нормам. Кроме того, эти источники водоснабжения не стоят на балансе администрации, как не числятся они и в федеральной собственности.
Так как колодцы до сих пор не оформлены в муниципальную собственность и не обслуживаются должным образом, контроль качества питьевой воды не проводится, что представляет опасность для населения.
Прокуратура вынесла представление главе Тарусского района, в котором призвали устранить нарушения.
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