Прокуратура Тарусского района призвала привести в порядок бесхозные колодцы

20.12.2018 21:03 125

Тарусская прокуратура проверила водоснабжение, и выявила нарушения в деятельности районной администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, на территории сел Барятино и Вознесенье имеются водоразборные питьевые колодцы, но вода в них не соответствует санитарным нормам. Кроме того, эти источники водоснабжения не стоят на балансе администрации, как не числятся они и в федеральной собственности.

Так как колодцы до сих пор не оформлены в муниципальную собственность и не обслуживаются должным образом, контроль качества питьевой воды не проводится, что представляет опасность для населения.

Прокуратура вынесла представление главе Тарусского района, в котором призвали устранить нарушения.