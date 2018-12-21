Начальника отдела Управления Роспотребнадзора в Спас-Деменском районе наказали предупреждением

21.12.2018 07:00 263

Прокуратура Спас-Деменского района привлекла начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области к административной ответственности, сообщила пресс-служба ведомства. Во время проведения проверок юридических лиц сведения об этом не вносились в ФГИС «Единый реестр проверок». Мировой судья назначил виновной наказание в виде предупреждения.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей