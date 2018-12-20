За время проведения акции "Нетрезвый водитель" пьяных не нашли

20.12.2018 18:47 198

С 14 по 16 декабря на территории Малоярославецкого района прошло оперативное мероприятие «Нетрезвый водитель».

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и проводили экспресс-беседы, разъясняя водителям ответственность за управление машиной в нетрезвом состоянии.

За период проведения акции инспекторы не выявили ни одного пьяного водителя, сообщил ОГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району.