За время проведения акции "Нетрезвый водитель" пьяных не нашли

С 14 по 16 декабря на территории Малоярославецкого района прошло оперативное мероприятие «Нетрезвый водитель».
Сотрудники ГИБДД останавливали автомобили и проводили экспресс-беседы, разъясняя водителям ответственность за управление машиной в нетрезвом состоянии.
За период проведения акции инспекторы не выявили ни одного пьяного водителя, сообщил ОГИБДД ОМВД России по Малоярославецкому району.
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