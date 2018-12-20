Полицейский Дед Мороз встретился с детьми в Обнинске

20.12.2018 13:37 53

Сегодня, 20 декабря, по всей стране стартовала ежегодная Всероссийская акция «Полицейский Дед Мороз».

Стражи порядка наукограда присоединились к мероприятию и пригласили школьников на экскурсию в отделение полиции. Новогоднее настроение создавалось уже на пороге здания, где ребят встретили полицейские в образах Деда Мороза и Снегурочки.

Детям рассказали о работе следователей и криминалистов, а особое внимание уделили теме безопасности в общественных местах и ответственности за правонарушения.

Такие встречи со школьниками и студентами уже не раз проходили в здании ОМВД России по г. Обнинску и будут продолжены, как в уходящем, так в новом году, сообщила пресс-служба ведомства.