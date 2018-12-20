Гаражного вора взяли с поличным

20.12.2018 11:29 416

Полицейские Жуковского района задержали неоднократно судимого жителя Иркутской области, подозреваемого в совершении краж из гаражных кооперативов районного центра.

Осмотрев его машину, оперативники обнаружили восемь автомобильных колес и строительный инструмент. Доставленный в отделение гражданин все отрицал, но в это же время в дежурную часть поступило заявление от местного жителя, который сообщал о хищении колес и инструмента из гаража. Под тяжестью улик, фигуранту пришлось во всем сознаться.

Похитителя взяли под стражу, ему инкриминируется четыре кражи, сообщает пресс-служба областного УМВД.