На улице Димитрова ребенок упал под машину, поскользнувшись на тротуаре

20.12.2018 11:00 525

Вчера, 19 декабря, на Правобережье в Калуге сбили пешехода. 9-летний мальчик поскользнулся на обледенелом тротуаре во дворе дома 24 по улице Димитрова и упал под машину. Водитель, совершивший наезд, скрылся с места происшествия. Ребенок пострадал в аварии, получив травмы, сообщило УМВД России по г. Калуге.



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