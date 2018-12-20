За минувшие сутки на дорогах области пострадали 12 человек

20.12.2018 10:54 142

За прошедшие сутки, 19 декабря, на территории Калужской области в шести авариях 12 человек получили травмы. Среди пострадавших трое детей.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3410 нарушений Правил дорожного движения.

Так восемь человек сели за руль в нетрезвом виде, десять водителей нарушили правила перевозки детей, и четверо выехали на встречную полосу движения. Кроме того полицейские поймали 63 пешехода-нарушителя, сообщил отдел пропаганды ГИБДД области.