Более 2 тысяч литров поддельного алкоголя перехватили полицейские на дороге

20.12.2018 10:15 317

В Перемышльском районе патруль ДПС остановил для проверки автомобиль под управлением 55-летнего калужанина. В кузове машины патрульные обнаружили более 2058 литров различного алкоголя с очевидными признаками подделки. Подозрительную продукцию изъяли и отправили на экспертизу, сообщила пресс-служба областного УМВД.



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