Реальный срок за поддельный паспорт светит гражданину Таджикистана

20.12.2018 09:55 295

Сотрудники патрульно-постовой службы города Калуги в ходе проверки остановили мужчину, попросив предъявить документы. Он показал им паспорт гражданина Таджикистана.

Но у полицейских возникли сомнения в подлинности документа и, доставив подозрительного гражданина в отделение, отправили паспорт на экспертизу, которая выявила подделку.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Подделка документов». Задержанному придется объяснить суду источник происхождения документа, цель и обстоятельства его приобретения, сообщает пресс-служба регионального УМВД.