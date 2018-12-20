В Калужской области продолжают работать проверенные схемы мошенничества

20.12.2018 09:35 412

Все новые факты мошенничества регистрирует полиция Калужской области.

В основном граждане попадаются на удочку злоумышленников при попытке заработать с помощью сети Интернет. Так женщина потеряла деньги пытаясь найти работу, переведя неизвестному около 90 тысяч рублей, а гражданка, желающий продать одежду, предоставила мошенникам все реквизиты своей карты, после чего лишилась средств.

Кроме того, продолжает работать старая схема: неизвестный сообщил жительнице Людиново о том, что ее сын совершил преступление и чтобы избежать ответственности нужно заплатить 35 тысяч рублей за его спасение. Разумеется, сын никаких денег не просил, что вскоре выяснилось.