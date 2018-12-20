В Жуковском районе сгорел жилой дом

20.12.2018 08:51 83

Сегодня, 20 декабря, в 02 часа 38 минут пожарно-спасательная служба регионального Управления МЧС приняла сообщение о загорании в Жуковском районе.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в СНТ Корсаково на улице Центральная загорелся жилой дом.

К счастью, в огне никто не пострадал. Пожар ликвидирован, инспектор ГПН, направленный на место, разберется в причинах возгорания.