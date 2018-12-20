240 гектаров земли в Людиновском районе пришли в запустение по вине арендатора

Людиновская прокуратура проверила соблюдение требований земельного законодательства.
Так ООО взяло в аренду 240 гектаров земель сельскохозяйственного пользования, находящихся в собственности деревни Марьино. Проверка выяснила, что земли не обрабатывались, культурных растений не имелось и все заросло сорняками.
За невыполнение установленных законодательных требований директору компании вынесено представление, а виновное лицо привлекли к должностной ответственности, сообщила пресс-служба прокуратуры.
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