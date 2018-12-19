Женщина на иномарке протаранила «Газель» и попала в больницу

19.12.2018 13:48 120

Вчера, 18 декабря, на дороге между Полотняным Заводом и Товарково произошло ДТП. 35-летняя женщина, управляя автомашиной «Фольксваген», не пропустила автомобиль «Газель», имеющий преимущество в проезде, и столкнулась с ним. В результате аварии женщина пострадала. С различными травмами она госпитализирована, сообщил ОМВД России Дзержинский.



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