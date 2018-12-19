За минувшие сутки на дорогах пострадали трое взрослых и двое детей

19.12.2018 13:42 73

За минувшие сутки, 18 декабря, в трех дорожно-транспортных происшествиях пострадали пять человек, двое из них несовершеннолетние.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 10 385 нарушений Правил дорожного движения.

Так, 8 водителей управляли транспортом в состоянии опьянения, 12 человек нарушили правила перевозки детей, 5 любителей быстрой езды вылетели на встречную полосу.

Кроме того, пешеходы нарушили ПДД 63 раза, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.