Хозяина, захламившего землю строительными отходами, наказали штрафом

20.12.2018 07:05 184

Специалисты Управления Россельхознадзора в среду, 19 декабря, рассказали о результатах проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Малоярославецком районе Калужской области.

Проверка показала хаотичное захламление земель строительными отходами, а также перекрытие плодородного слоя почвы грунтом на общей площади около 5 760 кв. м.

Собственника участка оштрафовали на 20 тысяч рублей и предписали ему устранить нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.