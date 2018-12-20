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Хозяина, захламившего землю строительными отходами, наказали штрафом

20.12.2018 07:05 0 184
Хозяина, захламившего землю строительными отходами, наказали штрафом

Специалисты Управления Россельхознадзора в среду, 19 декабря, рассказали о результатах проверки земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Малоярославецком районе Калужской области.

Проверка показала хаотичное захламление земель строительными отходами, а также перекрытие плодородного слоя почвы грунтом на общей площади около 5 760 кв. м.

Собственника участка оштрафовали на 20 тысяч рублей и предписали ему устранить нарушения, сообщила пресс-служба ведомства.


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