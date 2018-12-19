100 тысяч рублей алиментных долгов собрали приставы за одно утро

На территории Калужской области, как по всей стране, прошли рейды по взысканию алиментов, сообщила 19 декабря пресс-служба УФССП.
В рамках акции калужские судебные приставы посетили более 800 должников, арестовав имущество 32 нерадивых родителей. В основном аресту подлежала бытовая и компьютерная техника, смартфоны и мебель. 19 неплательщиков доставили в отделы судебных приставов, где в отношении них были составлены административные протоколы.
Некоторые алиментщики, увидев на пороге своей квартиры приставов, на месте расплачивались с долгами. Всего за одно утро в пользу детей взыскали 100 тысяч рублей.
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