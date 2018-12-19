Обнинские врачи получат 50 миллионов

Более 50 миллионов рублей выделено на доплаты врачам обнинской больницы, сообщает 19 декабря портал Obninsk.name.
Как сообщила бухгалтерия учреждения журналистам, фонд заработной платы значительно повысился с прошлого года. Так как средства поступили по системе ОМС, то и выплатить их решили тем, кто непосредственно оказывает медицинские услуги населению.
Представитель больницы также предположил, что такая политика руководства благотворно отразится на кадровой составляющей, ведь именно нехваткой специалистов объясняют проблемы обнинского здравоохранения, от которых нередко страдают горожане.
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