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Обнинские врачи получат 50 миллионов

19.12.2018 12:44 0 170
Обнинские врачи получат 50 миллионов

Более 50 миллионов рублей выделено на доплаты врачам обнинской больницы, сообщает 19 декабря портал Obninsk.name.

Как сообщила бухгалтерия учреждения журналистам, фонд заработной платы значительно повысился с прошлого года. Так как средства поступили по системе ОМС, то и выплатить их решили тем, кто непосредственно оказывает медицинские услуги населению.

Представитель больницы также предположил, что такая политика руководства благотворно отразится на кадровой составляющей, ведь именно нехваткой специалистов объясняют проблемы обнинского здравоохранения, от которых нередко страдают горожане.


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