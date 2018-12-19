Малоярославецкие продавцы сами задержали алкогольного вора

19.12.2018 12:32 174

Ранее судимый житель Малоярославца безнаказанно вынес из магазина шесть бутылок алкоголя, сообщила 19 декабря пресс-служба ОМВД России по Малоярославецкому району. При этом факт кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Через день он вернулся в магазин, где взял еще шесть бутылок коньяка и попытался, как в прошлый раз, незаметно вынести их. Однако бдительные продавцы опознали вора и, заблокировав двери, сдали его полиции.

В отделении похититель спиртного признался, что сбывал краденое знакомым. Сейчас он ждет суда под подпиской о невыезде.