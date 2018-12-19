Полгода колонии получил гражданин Узбекистана за гостеприимство

19.12.2018 19:18 106

27-летний гражданин Узбекистана организовал незаконное пребывание двух мигрантов в Сухиничском районе, сообщила 19 декабря пресс-служба областной прокуратуры. Обвиняемый поселил иностранцев в сарае, обеспечив им все условия проживания, чем лишил государственные органы возможности контролировать соблюдение ими правил миграционного учёта. За это суд приговорил его к полугоду колонии-поселения.



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