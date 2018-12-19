Нашедший на улице банковскую карту пойдет под суд

19.12.2018 09:03 508

Житель Обнинска, потерявший на улице банковскую карту, стал получать СМС-уведомления о списании денежных средств. Заблокировав карту, мужчина обратился в полицию.

Стражи порядка разыскали похитителя: им оказался ранее судимый местный житель, который нашел потерянную карту и оплачивал ей товары на небольшие суммы , чтобы не вводить пин-код. Таким образом, он похитил со счета рассеянного хозяина 34 000 рублей.

Карту у воришки отобрали и завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.