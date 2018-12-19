Козельчанин продавал чужую машину по частям

19.12.2018 08:54 196

Жительница Козельска сообщила в полицию о порче своего автомобиля.

Как выяснило следствие, ранее судимый мужчина обратил внимание на отечественный автомобиль и решил потихоньку разобрать его на запчасти. Сначала он снял с авто аккумулятор, потом магнитолу. Чтобы продолжить разбор ему потребовался помощник: им стал юноша, не достигший 18 лет, которому была обещана доля с прибыли.

Предприимчивый козельчанин ответит перед судом за кражу и за привлечение к преступной деятельности несовершеннолетнего, сообщила пресс-служба областного УМВД.