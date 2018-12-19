В аварии двух микроавтобусов пострадал человек

19.12.2018 08:16 337

Сегодня, 19 декабря, около 7 часов утра спасатели МЧС приняли сообщение о ДТП в деревне Угра под Калугой.

Столкнулись два микроавтобуса: «Соболь» и «Фольксваген Транспортер».

В результате аварии пострадал человек, медицинская бригада, прибывшая на место, уточняет степень полученных им травм. Всего на месте аварии работали 9 человек, включая сотрудников пожарно-спасательного подразделения федеральной противопожарной службы МЧС России по Калужской области и патруль ГИБДД.