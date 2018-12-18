Должники заплатили приставам 93 миллиона исполнительного сбора

18.12.2018 18:53 154

Судебные приставы получили с должников области 93 миллиона рублей исполнительного сбора, сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 18 декабря.

Это на 41,5 миллион больше, чем за такой же период прошлого года.

Все собранные деньги перечислены в федеральный бюджет.

Исполнительный сбор — это штрафная санкция за неуплату долгов вовремя. Он составляет 7% от суммы долга, но не менее тысячи с физического лица и 10 тысяч с организации.

Если дело касается неимущественных вопросов, то должника заставят заплатить 5 тысяч сбора, а организацию — 50.