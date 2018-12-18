Контрафактную «незамерзайку» изымают в области сотнями литров

18.12.2018 20:50 73

Калужские полицейские изъяли три партии контрафактной незамерзайки, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба областного УМВД.

На строительном рынке в Обнинске нашли 253 литра подозрительной незамерзающей жидкости. В одном из магазинов Козельского района обнаружили еще 270 стеклоомывающей жидкости с признаками контрафактности. Образцы обеих жидкостей отправили на экспертизу.

На трассе в Бабынинском районе инспекторы остановили автомобиль в котором мужчина вез 200 литров «незамерзайки» без документов. Водитель не смог сказать ни где он ее взял, ни зачем. Откуда жидкость и что в ее составе устанавливается.