Производители кирпича добывали песок там, где должны были сеять

19.12.2018 07:00 65

Производитель кирпича добывал песок в Думиничском районе с октября 2016 года, сообщила пресс-служба областной прокуратуры во вторник, 18 декабря.

Но делал он это в нарушение закона на сельскохозяйственных землях, на которых должны выращиваться растения, а не добываться полезные ископаемые.

Так промышленники неправильно использовали 4 участка площадью 15 тысяч кв.метров.

Должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Больше никаких санкций пока не последовало.