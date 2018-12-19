Добровольцы спасли 6 человек из огня

19.12.2018 08:00 220

Добровольные пожарные с начала года самостоятельно потушили 19 пожаров, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

В тушении еще 132 пожаров они помогали профессиональным огнеборцами. Добровольцы спасли из огня 6 человек и имущества на 93,575 миллионов.

В Калужской области на сегодняшний день 260 добровольных пожарных команд, в них входит более 3,6 тысяч человек. Еще почти 10 тысяч в добровольных пожарных дружинах