Добровольцы спасли 6 человек из огня

Добровольные пожарные с начала года самостоятельно потушили 19 пожаров, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.
В тушении еще 132 пожаров они помогали профессиональным огнеборцами. Добровольцы спасли из огня 6 человек и имущества на 93,575 миллионов.
В Калужской области на сегодняшний день 260 добровольных пожарных команд, в них входит более 3,6 тысяч человек. Еще почти 10 тысяч в добровольных пожарных дружинах
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