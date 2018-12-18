За неделю из Обнинска вывезли 513 кубометров снега

18.12.2018 15:17 114

41 спецмашина убирала Обнинск на минувшей неделе, сообщила пресс-служба администрации наукограда во вторник, 18 декабря.

За это время с улиц города вывезено 513 кубометров снега. На дороги высыпано 346 кубометров пескосоляной смеси и 107 тонн реагентов.

Как мы уже сообщали в Калуге только за ночь на понедельник вывезли более тысячи кубометров снега.