Елочку ГИБДД украсили полицейскими и дорожными знаками

18.12.2018 14:41 190

Сотрудники ГИБДД нарядили елки у главного управления инспекции, сообщил отдел пропаганды ведомства. На «гаишные» новогодние деревья повесили сделанные детьми игрушки. Украшения рассказывают о правилах дорожного движения. Причем среди них и дорожные знаки, и светофоры, и даже полицейские-регулировщики. Игрушки сделаны различными способами при помощи разнообразных техник.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение! Порадовала ( 0 %) Возмутила ( 0 %) Опечалила ( 0 %) Не зацепила ( 0 %)





Комментарии читателей