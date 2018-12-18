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Елочку ГИБДД украсили полицейскими и дорожными знаками

18.12.2018 14:41 0 190
Елочку ГИБДД украсили полицейскими и дорожными знаками

Сотрудники ГИБДД нарядили елки у главного управления инспекции, сообщил отдел пропаганды ведомства.

На «гаишные» новогодние деревья повесили сделанные детьми игрушки. Украшения рассказывают о правилах дорожного движения. Причем среди них и дорожные знаки, и светофоры, и даже полицейские-регулировщики.

Игрушки сделаны различными способами при помощи разнообразных техник.


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