В селах Козельского района обустроят контейнерные площадки для мусора

18.12.2018 14:11 182

Суд обязал сельские поселения Козельского района привести в порядок контейнерные площадки для мусора, сообщила во вторник, 18 декабря, пресс-служба областной прокуратуры. До этого площадки содержались в несоответствующих санитарным нормам условиях. Администрации сел удалось заставить навести порядок только через суд, в котором обвинители выиграли иски.



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