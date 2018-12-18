Криминальные родственники приехали из Подмосковья и украли коньяк

Четыре бутылки коньяка общей стоимостью 2000 рублей пропали из алкомаркета в Жукове, сообщила пресс-служба областного УМВД во вторник, 18 декабря.
При просмотре записей с камер, полицейские узнали одного из подозреваемых — молодого мужчину, который уже трижды был судим за разбой, кражу и избиение из-за которого пострадавший умер. Магазин рецидивист посетил вместе с судимой сестрой.
Полицейские задержали родственников и те признались в краже коньяка.
В Жуковский район преступная семья приехала из Подмосковья.
Обоим грозят очередные сроки, до 5 лет колонии.
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